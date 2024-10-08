Rojin'in babasından 'çalışmalar genişletilsin' çağrısı: 'Tüm kamera kayıtları incelenmeli'

Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları devam ediyor.

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, çalışmaların genişletilmesi çağrısı yaptı.

MA'nın haberine göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş 12 gündür kayıp. Üniversite kampüsündeki Seyyid Fehim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu’ndan 27 Eylül akşamı yemek yedikten sonra çıkan Kabaiş’ten bir daha haber alınamadı. Üniversite öğrencileri, kampüsün sınırları içerisinde bulunan Van Gölü kıyısında Kabaiş’e ait bulduğu telefon, kulaklığı yurt müdürlüğüne teslim etti.

Polise haber verilmesiyle 28 Eylül'de arama çalışmaları başlatılırken, baba Nizamettin Kabaiş, kendilerine geç haber verdikleri gerekçesiyle kızının kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Kız Yurdu Yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

25 EYLÜL’DE VAN’A GELDİ

Kızını 25 Eylül’de Van’a getiren baba Kabaiş, Rojin’in büyük bir umutla kente geldiğini söyledi. 26 Eylül'de kızıyla telefonda konuştuğunu ve durumunun iyi olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını söylediğini aktaran baba Kabaiş, kızlarına zarar verebilecek herhangi bir düşmanlarının bulunmadığını dile getirdi. Baba Kabaiş, "Rojin'i Van'a yerleştirdikten sonra Diyarbakır'a döndüm ve oradan da çalıştığım Batman'a gittim. Kaybolduğu gece görüşmedik ancak annesiyle görüşmüş telefonda ve marketten bir şeyler alıp yurda döneceğini söylemiş” ifadelerini kullandı.

‘SUDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM’

Kızının eşyalarının bulunduğu sahilin öğrencilerin uğrak bir yeri olduğunu kaydeden baba Kabaiş, kıyının derin olmadığını, suya düşme ya da atlama ihtimalinin olmadığını belirtti. Baba Kabaiş, “Kötü bir haber gelmemesini umuyoruz. Bütün halkımıza çağrımız; eğer Rojin hakkında herhangi bir şey bulurlarsa bize haber versinler. Acımız büyük, umudumuz yaşadığı yönünde” diye belirtti.

KAMERA KAYITLARI

Arama çalışmalarına dikkat çeken baba Kabaiş, şu ana kadar kızından herhangi bir bilginin olmadığını söyledi. Kıyıda bulunan eşyaların dışında somut bir ize rastlanmadığını aktaran baba Kabaiş, şöyle devam etti:

"Kamera kayıtlarında kıyıya geldiği ve bir süre sandalyede oturduğu görülüyor. Daha sonra da sahile iniyor ve kameranın görüş alanından ayrılıyor. Kimlik, kredi kartı, para vb. her şeyi yurtta bırakmış, telefonu da kıyıda bulundu. Bir de iddia var. Üniversitenin yanındaki Bardakçı köyünden bir kadın katıldığı televizyon programında 27 Eylül günü saat 19.00 sıralarında kapılarının önünden hızla beyaz bir araç geçtiğini söyledi. Kadının söylediği saat ile Rojin’in kaybolduğu saat birbirine denk. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bu talebimi polise de ilettim. Bu bilgiler dışında yeni bir bilgi bulunmuyor.

‘ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLMELİ’

Geç bilgilendirme yapıldığı için yut yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bize veya polise daha önce söyleselerdi belki şimdiye kadar somut bir iz bulunurdu. Gece ortadan kayboldu ve yurda gitmedi, ertesi gün öğlen 12.00'ye kadar bize haber vermediler. Bu nedenle şikayetçiyiz. Kaç gündür buradayız, durumumuz çok kötü. Geceleri uyuyamıyorum, aklımdan çıkmıyor. Çalışmaların genişletilmesi gerekiyor. Sadece burada değil, başka yerlerde çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Yakında bulunan mahalleler, köyler ve hatta bütün Türkiye’de çalışmaların başlatılmasını, kamera kayıtlarını kontrol edilmesini istiyoruz. Çünkü bize 18 saat sonra bilgi verildi ve eğer kaçırılmışsa 18 saatte çok yol kat edilebilir.”