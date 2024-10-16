Rojin Kabaiş Diyarbakır'da defnedildi, cenazeyi kadınlar omuzladı

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan cenaze, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SERRA BUCAK DA KATILDI

Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

Van Büyükşehir Belediye eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal'in de aileye eşlik ederek Diyarbakır'a gittiği belirtildi.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında dün ölü bulunmuştu.

OTOPSİ RAPORU VAN BAROSU'NA VERİLMEDİ

Öte yandan, Kabaiş'in otopsi raporunun gizlilik kararı gerekçesiyle Van Barosu’na verilmediği ortaya çıktı. Savcılığın dosyaya “gizlilik kararı” getirdiğini belirten baro, bu karar nedeniyle bilgi ve belgelerin kendileriyle paylaşılmadığını aktardı. Kabaiş’ten, alınan 100’den fazla numunenin bir kısmının Van ATK’ye bir kısmının ise İstanbul ATK’ ye incelenmek için gönderileceği belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş’e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül’de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş’in 27 Eylül’de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili’ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin’e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.

Ekipler, sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de so