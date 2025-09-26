Rojin Kabaiş için adalet artık sağlansın

Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün üzerinden aylar geçse de hala aydınlatılmadı. Kaldığı öğrenci yurdundan 27 Eylül 2024 tarihinde ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in dosyasında gizlilik kararı da devam ediyor.

MA’nın haberine göre, ölüm yıldönümüne sayılı günler kalırken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin talebiyle 14 Eylül’de sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi. Dosya avukatı Medine Turantaylak, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporuna dikkat çekti. Turantaylak, en başında iki farklı erkeğe ait bulunan DNA’nın yanı sıra Rojin Kabaiş’in atletinde de kan örneğinin tespit edildiğini ancak ne DNA’ların ne de bir kadına ait olan bu kan örneğinin hala kime ait olduğunun tespit edilmediğini aktardı.

Turantaylak, “Rojin ilk kaybolduğunda yeterli arama ve kurtarma çalışması yapılsaydı belki de bugün dosyada geldiğimiz nokta başka olurdu. Yargının aslında yapması gereken şu; Türkiye'de bir kadın kırımı olduğu kabul edilmeli ve bu kırıma karşı yargının ivedi ve hızlı bir şekilde davranmasıdır. Deliler kaybolmadan toplansa belki de bu kadar cezasızlıkla sonuçlanan dosya görmeyeceğiz. Rojin için adalet sağlansın” dedi.