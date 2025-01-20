Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonu: Davayı takip edeceğiz

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin şüpheler, gündemdeki yerini koruyor.

Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonu' üyeleri, Rojin Kabaiş'in intihar etmediğini belirterek ölümüyle ilgili çelişkilere dikkat çekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Kız Yurdu’nda akşam yemeğini yedikten sonra şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu.

Rojin Kabaiş'in cenazesi 18 gün sonra Molla Kasım Mahallesi’nin sahilinde bulundu. Ancak Rojin Kabaiş’in ölümü üzerinden 4 ay geçmesine rağmen sır perdesi halen aralanmadı.

MA'nın haberine göre; Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılmaması üzerine kadınlar birçok kentte şüpheli ölümünün aydınlatılması için "Rojin Kabaiş için Adalet Komisyonu" kurdu. Eskişehir'de kurulan "Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonu" üyeleri Bensu Özkan ile Bahar Beytekin, değerlendirmelerde bulundu.

‘CANSIZ BEDENİ AKINTININ TERSİ YÖNDE BULUNDU’

Komisyon üyesi Bensu Özkan, Rojin Kabaiş'in cenazesinin bulunması sonrasında "intihar" denilerek olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını belirterek, “Bizler de ‘Rojin intihar etmedi' diyerek mücadelemizi büyütüyoruz. Çünkü Rojin intihar etmedi. Rojin'in vücudunda iki adet erkek DNA'sı bulundu. Bu DNA’ların kime ait olduğu ve vücudunun hangi bölgesinde olduğu da açıklanmıyor. Rojin'in bulunduğu sahil, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 20 kilometre uzakta ve Van Gölü akıntısının tersi yönünde. Dosyada kısıtlılık kararı var. Ailesi ve avukatları dahi dosyaya erişemiyor” dedi.

‘GİZLİLİK KARARI KALDIRILSIN’

Dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Bensu Özkan, “Şule Çet İçin Adalet ve Gülistan Doku İçin Adalet Komisyonları'ndan deneyimlediğimiz üzere; kamuoyu baskısı oluşturarak büyük kazanımlar elde ettiğimizi biliyoruz. Şule Çet ve Gülistan Doku da kaybedildi. Ve her ikisine de 'İntihar etti' denildi. Şule’nin intihar etmediğini faillerin cezalandırılması ile kanıtladık. Gülistan Doku’nun kaybolmadığını öldürüldüğünü kanıtladık” diye belirtti.

'KADINLAR CİNAYETE KURBAN GİDİYOR'

Kadınların intihar etmediğini, katledildiğini ifade eden Bensu Özkan, “Cinayetler işleniyor ve kadınlar katlediliyor. Kadınları; mücadelemizin bir parçası olmaya, örgütlediğimiz eylem ve etkinliklere katılımcı olmaya, gönüllü avukatları davayı takip etmeye çağırıyoruz. Davayı adım adım takip edeceğiz. Hem de müdahili olarak. Rojin için gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu

Rojin Kabaiş için Adalet Komisyonu'nun bir diğer üyesi Bahar Beytekin, “Her geçen gün kadınlar katlediliyor ve intihar denilerek kapatılmaya çalışılıyor. Rojin KYK yurdundan çıkıp katledilen bir kadın. Normalde giriş-çıkış saatleri KYK’da 5 dakika bile geçirilse yurt yönetimi karşımıza dikilirken; söz konusu Rojin olduğunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Tam olarak bu sebeplerden dolayı biz kadınlar birbirimizin çaresiyiz. Bu yüzden acımız, öfkemiz ve tecrübelerimiz de bir” ifadelerini kullandı.