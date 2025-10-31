Rojin Kabaiş için dayanışma buluşması

HABER MERKEZİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu, Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için bir dayanışma etkinliği düzenledi. Yunus Emre Yerleşkesi’nde, Kütüphane önünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Sosyoloji Topluluğu’ndan Öznur Ateş yaptı.

Ateş, “Sosyoloji Topluluğu olarak, Van’da şüpheli bir şekilde aramızdan alınan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için buradayız. Onun genç hayallerini ve yarım kalan hikayesini anmak, en önemlisi de adalet talebimizi dile getirmek için bir aradayız” dedi.

Ateş, “Bugün burada taktığımız mor kurdeleler, kadın mücadelesinin ve direnişinin sembolüdür. Bu kurdeleler, sadece Rojin için değil; hayattan koparılan tüm kadınlar için adalet arayışımızın rengidir. Bu kurdele, Rojin’i unutmayacağımızın ve kadın dayanışmasının gücünü göstereceğimizin sözüdür. Bu kurdele, adalet yerini bulana kadar susmayacağımızın ilanıdır” ifadelerini kullandı.

Ateş konuşmasını, “Unutmayın; bir kadının yaşam hakkı, tüm toplumun sorumluluğundadır. Biz, adalet gelene kadar bu davanın takipçisi olacağız. Sesimizi duyana kadar, kararlı bir şekilde: ‘Rojin Kabaiş için adalet! Kadınlar susmayacak!’ diyoruz. Bu onurlu duruşunuz ve dayanışmanız için Sosyoloji Topluluğu olarak hepinize sonsuz teşekkür ederiz” sözleriyle tamamladı.

“DÖNÜŞÜM TALEP ETMEK TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZDUR”

Ardından konuşan Rüya Ayhan, “Rojin’in adı, maalesef ülkemizde her geçen gün yenileri eklenen kadın cinayetleri gerçeğinin acı bir sembolü hâline geldi. Bizler, Sosyoloji Topluluğu olarak bu acıyı derinden paylaşıyor; onun anısını yaşatmak ve benzer acıların tekrar yaşanmaması için toplumsal bir sorumluluk bilinciyle bu etkinliği düzenliyoruz” dedi.

Ayhan, “Kadınlara biçilen katı roller, şiddetin sıradanlaştırılması ve toplumsal sessizlik, bu sarmalı beslemeye devam etmektedir. Bizim görevimiz, suçlu aramak değil; bu suçların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan toplumsal mekanizmaları anlamak ve sorgulamaktır. Suçluları yargılamak yargı sisteminin görevidir; ama bu düzeni değiştirmek, nedenleriyle yüzleşmek ve dönüşüm talep etmek bizim toplumsal sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Ardından Sosyoloji Topluluğu’ndan Hayrünisa Erkılıç söz aldı. Erkılıç konuşmasında, “Bugün burada yalnızca bir acıyı paylaşmak için değil, bu acıların tekrar etmemesi için düşünmek ve üretmek amacıyla toplandık. Konuşmacılarımızla birlikte; toplumsal cinsiyet rolleri, şiddetin sosyolojik dinamikleri ve yasal koruma mekanizmaları üzerine derinlemesine düşüneceğiz. Ardından yapılacak çalıştaylarda, somut çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Erkılıç, “Her birimiz, kendi çevremizden başlayarak; eşitliği savunan, şiddeti reddeden ve dayanışmayı büyüten bireyler olmalıyız. Rojin’in ve yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınların anısına yapılacak en anlamlı eylem, şiddetin köklerini kurutacak toplumsal bir bilinç inşa etmektir. Kaybettiğimiz her genç hayat, toplumsal vicdanımızda derin bir iz bırakıyor. Rojin’in yarım kalan hayalleri, bizlere daha güvenli, daha eşit ve daha adil bir toplum kurma sorumluluğunu hatırlatıyor” diyerek sözlerini tamamladı.