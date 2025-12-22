Rojin Kabaiş için öykü yarışması

Van’da geçen yıl 27 Eylül’de kaybolan ve 15 Ekim’de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ve katledilen kadınlar anısına, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Van Şubesi, “Rojin Kabaiş Kadın Öyküleri” yarışması düzenliyor.

Yarışma için başvurular 31 Ocak’a kadar yapılabilecek, 14 Mart’ta da sonuçlar açıklanacak. Şube Eşbaşkanı Funda Demir Bozkurt, MA’ya yaptığı açıklamada, artan kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine karşı bir farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Bozkurt, öykü yarışmasını da bu amaçla düzenlediklerini belirterek “Amacımız hem Rojin Kabaiş’in adını yaşatmak hem de kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine dair güçlü bir mücadele hattı oluşturmak” dedi. Yarışmanın katılım koşullarına da değinen Bozkurt, 18 yaş üstü herkesin yarışmaya katılabileceğini, herhangi bir cinsiyet sınırlaması getirilmediğini belirtti. Temanın kadın olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Adalet mücadelesini sadece hukuki yollarla değil, edebiyat ve sanat yoluyla da büyütmek gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

***

İKİ KENTTE DAHA KADIN CİNAYETİ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Aynur Erkenci evinde öldürüldü. Olayla ilgili Erkenci’nin damadı C.Ö’nün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde de önceki gün Emine A. evli olduğu M.A.A. tarafından katledildi. Öte yandan İstanbul Gaziosmanpaşa’da iddiaya göre bir kişi sokak ortasında kadına şiddet uyguladı. Bunun üzerine şüpheliye mahalle halkı tepki gösterdi.