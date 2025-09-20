Rojin Kabaiş'in babası Adalet Bakanlığı'na başvurdu: ''Eksikler tamamlansın''

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulunmuştu. Ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen soruşturma belirsizliğini korurken, babası Nizamettin Kabaiş'in, şüpheli ölümünün aydınlatılmasına dair çabaları sürüyor.

MA'da yer alan habere göre, Nizamettin Kabaiş, dün Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

“EKSİKLİKLER VAR”

Başvuruya dair konuşan Nizamettin Kabaiş, "Adli Tıp Kurumu'nda bazı eksiklikler var, dosyanın bir kısmı gelmiyor. Avukatlarımız sorular yöneltiyor ama cevap alamıyor. Biz de buna ilişkin Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduk" dedi.

"Rojin'ne ne oldu?" diye sormaya devam edeceklerini vurgulayan Kabaiş, "Şu an parmak izleri var ama tutuklu yok. İki erkeğe ait DNA var, daha önce dediler ki bulaşmış. Baktılar öyle bir şey yok. Eksik dosyalar tamamlansın, katiller bulunsun. Aradan bir yıl geçti, çalışmalar eksik yürütülüyor" diye kaydetti.

“KIZIM KATLEDİLDİ”

Kabaiş,1 yıldır Diyarbakır’dan Van'a giderek olayın aydınlatılması için çaba sarf ettiğini, 13-14 kez savcılıkla görüştüğünü, ancak henüz sonuç alamadığını söyledi.

Kabaiş,"Şu ana kadar tek bir kişi gözaltına alınmadı. Görevini ihmal edenler hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Üniversite ve yurtta sorumlular var. Bir öğrenci gece yurda dönmediğinde, saat 23.00’te yoklama yapılması gerekiyordu. Ancak bu yapılmamış. Karakola da geç haber verilmiş. Bunların hepsi ihmaldir. O ihmaller yüzünden kızım katledildi” şeklinde konuştu.

“ADALET İSTİYORUZ”

Olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Kabaiş, "Rojin'e ne oldu? Bu sorunun cevabını alamıyoruz. Bu kadar teknik varken, kameralar ve Rojin'in telefonu varken... Adli Tıp'da sıkıntı var. Gereken, eksik olan dosyaya dair oradan cevap gelmiyor" diye kaydetti. Kabaiş, üniversitede görevini ihmal edilenler hakkında işlem yapılmasını isteyerek, "Onların ihmalleri yüzünden kızım katledildi, kayboldu. Onun için hem üniversiteden hem yurttan şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan Kabaiş, "Medyada da yeterince yer bulmadı, Meclis’te konuşulmadı. Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığı’na, Wan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sesleniyorum; Eksik ne varsa tamamlayın, bu dosyayı aydınlatın. Biz sadece adalet istiyoruz" diye konuştu.