Rojin Kabaiş'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan raporda göğüs ve vajina bölgesinde 2 erkek DNA’sı tespit edilmesiyle ilgili babası Nizamettin Kabaiş, “Bu katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim” dedi.

Olayın başından beri kızının intihar etmesinin mümkün olmadığını ve cinayete kurban gittiğini söyleyen babası Nizamettin Kabaiş, şunları söyledi:

"Baştan beri belliydi, bir cinayet olduğu. DNA'ların ciddi anlamda bulaşla ilgili olmadığı belli oldu artık. Rojin’in vücudunda iki erkeğe ait DNA vardır. Diyor ki; Ben iki kişiyi tespit ettim. Bu iki kişi katildir, siz de tutuklayın, onlara ağır ceza verin. Biz çok acı çekiyoruz. Dünden beri benim uykum gelmemiş. Ben çok zor durumdayım. Kimler yaptı? Kimler delilleri karartmaya çalıştı? Kimler kapatmaya çalıştılar? Her şey Allah'ın izniyle açığa çıkacak ve biraz da olsa biz nefes alacağız. Bize dediler ki intihar etmiş. ‘Suda boğulma’ diye kabul ettiler ama öyle değil. Ben şüphelendim. Aynen benim dediğim çıktı. Onlar kapatmaya çalıştılar ama ben bir baba olarak mücadele edeceğim, mücadelemi bırakmayacağım. Gerekirse tekrar Ankara'ya gideceğim. Annesiyle beraber Başkanlığına çıkacağız.

"SUÇLULAR DA CEZASINI ÇEKSİN"

O katiller yakalanana kadar, cezaları çekene kadar biz durmayacağız, mücadele edeceğiz. Çünkü bizim ciğerimiz yanmış. Düşün ki vücudundan bir parça eksilmiş. Kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş. Kolsuz, ayaksız geziyoruz şu anda. Vücudumuzdan bir parça eksilmiş. Ama katledilmiş. Büyük bir zulümle gitti. Biz zor durumdayız. Hak, hukuk, adalet neyse adalet yerini bulsun. Suçlular da cezasını çeksin. Rojin’in hayalleri yarıda kaldı. Kızıma bu vahşeti yapanlar yakalasınlar. En ağır ceza neyse onlara versinler. Ben canımdan vazgeçeceğim, bu katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim. Rojin’e ne oldu? Kim ne yaptı? Savcılıkta, emniyette, rektörlükte sürekli gidip soruyorduk. 17 seferdir ben Van'a gidiyorum. Soruyoruz ama cevap yok. Rojin’e ne oldu? Cevabını bize veremiyorlar. Allah'ın izniyle bu cinayet açığa çıkacak, aydınlanacak. O katiller de yakalanacak. Bana kalsa onlara idam verilsin. Çünkü bunlara idam verilmezse başka Rojinler de gidecek. Başka kadınlar da gidecek."

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Kabaiş’in, 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.

Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girmişti.Diyarbakır Barosu ve Van Barosu avukatlarının da katılımıyla, Diyarbakır Barosu’nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Raporda Rojin Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA olduğu tespit edilmişti. Diyarbakır ve Van baroları, önceki raporun önceki eksik, hatalı ve yanlış olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.