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Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cansız bednei bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Güncel
  • 16.10.2024 06:58
  • Giriş: 16.10.2024 06:58
  • Güncelleme: 16.10.2024 07:02
Kaynak: AA-İHA
Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderildi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, üniversite kaydını yaptırdıktan sonra 25 Eylül'de Diyarbakır'dan Van'a gelerek yurda yerleşmişti.

27 Eylül günü yurttan ayrılarak Van Gölü sahiline gitmek üzere yola çıkmış, o tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı.

18 gün boyunca süren arama çalışmalarının 13. gününde Van Gölü kıyısında Kabaiş'e ait başörtüsü bulunmuştu. 18'inci günde ise Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi sahilinde bir cansız bedene ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin Kabaiş'e ait olduğu tespit edildi.

Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

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