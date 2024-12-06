Rojin Kabaiş'in 'şüpheli ölümü': İki DNA örneği bulundu

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni otopsi raporunda ‘suda boğulma’ olduğu belirtildi ancak boğulmanın hangi yollarla olduğu, ölümün intihar mı yoksa dışarıdan bir müdahale ile mi gerçekleştiği belirtilmedi.

Kabaiş'in "şüpheli ölümü"ne dair soru işaretleri aydınlatılmazken baba Nizamettin Kabaiş de 69 gündür adalet mücadelesi veriyor. Kızının intihar etmediğini savunan baba Kabaiş, soruşturmada iki kritik delil daha bulunduğunu aktardı.

"TELEFONU TAM ÇÖZÜLEMEDİ"

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, baba Kabaiş, kızı Rojin’in telefonu daha tam çözülemediğini söyledi. Daha önce basına sızan Rojin’in “Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?” gibi internet aramalarının telefon daha çözülmeden nasıl basına sızdığı da merak konusu.

"Şüpheli ölüm"le ilgili yeni bilgiler veren baba Kabaiş, "Rojin'in bedeninde iki DNA örneği bulunduğunu" söyledi.

Öte yandan, gazeteci Yıldız, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yanıt arayan soruları şöyle aktardı:

"1-Rojin’in aynı bölümü kazandığı kız öğrencilerle kurduğu WhatsApp grubundakiler tespit edildi mi, ifadelerine başvuruldu mu?

2- Rojin’in Van Yüzün Yıl kampüsündeki Van KYK Seyyid Fehim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu’ndaki oda arkadaşlarından Ruken isimli öğrenci neden ‘Beni aramayın, korkuyorum’ dedi?

3- Rojin kaybolmadan önce annesiyle konuşmuş. Markete gideceğini söylemiş ama gitmemiş. Oda arkadaşlarından birinden şarjını aşağıya indirmesini söylemiş. Şarjını isteyen Rojin belli ki yurda dönmeyi düşünüyormuş. Neden ‘intihar’ algısı yaratıldı?

4- Rojin’in kaybolduğu gün ayaklarındaki terlikler nerede, zira suda boğulsaydı kıyıya vurması gerekmez miydi?

5-“Kızımın karnı şiş değildi, sırtında ve gözaltında morluklar vardı, boyun bölgesini pamuk sarıldığı için göremedim” diyen babanın tanıklığı ile adli tıp raporu uyumlu mu?

6- Daha önce yazmıştım. Baba Nizamettin Kabaiş kızının otopsisine giren bir hekimin kendisine “Otopsi 6 saat sürdü. Abi kızınız suda kalmışsa 5 ya da 6 gün kalmıştır. Söylendiği gibi 18 gün suda kalsaydı bütün bedeni dağılırdı” dediğini aktarmıştı. Rojin’in beden bütünlüğü yerindeydi. O halde 12 gün boyunca Rojin neredeydi?

7- Rojin’in kaybolduğu yere 50-60 metre uzaklıkta güvenlik kulübeleri var. Üniversite özel güvenlik görevlilerinin ifadesine yeniden başvurulacak mı?

8- Rojin’in telefonu, kulaklığı, su pet şişesi ve keki bulunmuştu. O pet şişesinin yarıya kadar dolu olduğunu öğrendim babadan. O suyu kim içti, DNA incelemesi yapılacak mı?

9- Rojin’in kaybolduğu ve cenazesinin bulunduğu Bardaklı ve Molla Kasım köyünde cep telefonu iletişimini sağlayan üç firmanın baz bilgileri üzerinde Narin cinayetindeki gibi “daraltmış analiz” yapılacak mı?

10-Ailenin Adli Tıp raporuna yaptıkları itirazlar kabul edilecek mi?"