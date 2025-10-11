Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünde kritik gelişme: Cinsel saldırı ihtimali ortaya çıktı

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne kritik bir gelişme yaşandı.

MA'da yer alan habere göre, avukatlar, soruşturma dosyasına dair Diyarbakır Barosu'nda açıklama yaptı.

Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) iki erkek DNA'sına dair raporun kendilerine ulaştığını paylaşan Zeynep Demir, "İlk DNA örneği Rojin'in sternal bölgesinde, yani gögüs bölgesinde tespit edilmişti. İkinci DNA örneği vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir" bilgisini paylaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Avukat Zeynep Demir, cinsel saldırı olma ihtimalinin ATK raporuyla açığa çıktığını ve dosyanın yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. Zeynep Demir, ihmal sebebiyle ATK hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

"CİDDİ BİR İHMAL VAR"

Dava avukatı Nahit Eren ise ciddi bir ihmalin olduğunu belirterek, "İhmalde sorumluluğu olanlar hakkında gerekli başvurumuz olacak. Raporda iki erkek şahsa ait DNA örneği olduğu belirtilmişti. Ancak nerede olduğu söylenmemişti. Hukuken ve bir tıbbi anlamda hukuksuzluk yaşanmış. Karanlık görüntü denilerek iki kişi tespit edilmediği söyleniyor. Ancak aydınlık yerden bunu tespiti yapılabilir" dedi.

Dava avukatı Cansel Talay, "Bu konuda ihmali olan herkesi yargılanması gerekiyor. İhmallerin birbiri ardından geldiği gerçeği var ortada. Bu şekil yüzlerce dosya failsiz kalıyor. Kabaiş dosyası olayın vahametini ortaya koyuyor. Kadınlara ilişkin yaklaşımın bir göstergesidir. Dosya politik bir dosya. Bulunan DNA kalıntılarının ne tür kalıntılar olduğuna dair bilgi yok" diye konuştu.

Baba Nizamettin Kabaiş ise, adalet talebinin yerine getirilmesi çağrısında bulunarak, "Baroların çalışmaları sayesinde gerçekler açığa çıktı. Bir yıldır acı çekiyoruz. Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun" dedi.

ROJİN KABAİŞ'İN ÖLÜMÜ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edilirken, Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kabaiş’ten, alınan 100’den fazla numunenin ise bir kısmı Van ATK’ye bir kısmı ise İstanbul ATK’ ye incelenmek için gönderildi.

AİLE 'İNTİHAR' İDDİALARINA KARŞI ÇIKTI

Aile fertleri, Rojin'in ölümü ile ilgili 'intihar' iddialarına karşı çıktı. Kabaiş'in otopsi raporunun gizlilik kararı gerekçesiyle Van Barosu’na verilmediği ortaya çıktı.

Savcılığın dosyaya “gizlilik kararı” getirdiğini belirten baro, bu karar nedeniyle bilgi ve belgelerin kendileriyle paylaşılmadığını aktardı.

"SUDA BOĞULDU"

İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen numunelerin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan incelemenin sonucu ise Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada raporunun tespit bölümünde Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

İKİNCİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Devam eden soruşturmaya ikinci bir savcı görevlendirildi. Yeni savcı baba Nizamettin Kabaiş ile anne ve 3 kız kardeşinin yeniden ifadelerine başvurdu. Diyarbakır'da yaşayan aile, 16 Ocak’ta Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savcıya ifade verdi. Ayrıca ailenin yanı sıra 240’a yakın kişiden de tekrar ifade ve DNA örnekleri alındı. "Rojin Kabaiş’e ne oldu?" sorusu sorulmaya devam ederken dosya avukatları gizlilik kararının kaldırılması için savcılık ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BABA KABİŞ'TEN ŞÜPHELİ AÇIKLAMASI

Baba Nizamettin Kabaiş, Rojin'in öçlümüne ilişkin son gelişmeleri şu sözlerle ifade etti:

"En son savcımızla görüşmem iki ay önceydi. Savcımız, bunu söyledi. Daha öncede söyledi ama bu sefer ciddi umut verdi. Bana dedi ki, ‘Fazla ağlama, kendini üzme, bir şey bulmuşum, bir şey biliyoruz. Sabret, çıkartacağız. İki kişiden şüpheleniyoruz’ dedi. İki kişi dediği, demek ki iki kişinin DNA’sı vardır. Odur işte. Bana bu umudu verdi. Birazda olsa ferahlamışım. İnşallah o katillerde bulunur, en ağır ceza ne ise çeksinler. Çünkü biz çok acı çekiyoruz."