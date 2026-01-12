Rojin Kabaiş soruşturması: Nizamettin Kabaiş, Yılmaz Tunç ile görüşecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin adalet arayışı sürerken, şüpheli ölümüyle ilgili sorular 15 aydır yanıt bulmadı.

NTV’ye konuşan baba Nizamettin Kabaiş, Ankara davet edildiklerini ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini söyledi. Dosyada birçok delilin bulunduğunu belirten baba Kabaiş, en önemli kanıtın kızının vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA örnekleri olduğunu hatırlattı.

Kızının ölüm nedeninin suda boğulma olmadığını belirten baba Kabaiş, "Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok" diyerek devamında şunları kaydetti: "18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil' dedi."

Rojin'in ailesi, soruşturmanın hızlandırılmasını ve tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini talep etti. Nizamettin Kabaiş, olayın netlik kazanmaması durumunda Meclis’in kapısında oturacağını ve açlık grevine başlayacağını dile getirdi.