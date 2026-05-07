Rojin Kabaiş soruşturması: Yurt yönetimine soruşturma izni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Van Barosu’nun, Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili KYK yurdu yönetimi hakkında verilen “soruşturma izni verilmemesi” kararına yaptığı itiraz kabul edildi. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, soruşturmanın önünü kapatan kararı kaldırdı.

Van Barosu, olayda KYK yurdu yönetiminin de sorumluluğu ve ihmali bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt yönetimi hakkında soruşturma yürütülebilmesi için Van Valiliği’nden izin talep etmişti.

Ancak Van Valiliği İl İdare Kurulu, soruşturma izni verilmemesine karar verdi. Bu kararın ardından hem savcılık hem de Van Barosu, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulundu. Mahkeme, yapılan başvuruları değerlendirerek soruşturmanın açılmasını engelleyen kararı kaldırdı.

Böylece KYK yönetimi hakkındaki soruşturmanın önü açılmış oldu. Karara ilişkin açıklama yapan Van Barosu Başkanı ve dosyanın avukatlarından Sinan Özaras, şöyle dedi:

“Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmada, yurt yönetiminin kusur ve ihmallerine rağmen Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararı, itirazımız üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmıştır.”