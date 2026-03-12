Rojin Kabaiş’in babasından tehdit açıklaması: Savcılık soruşturma başlattı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin adalet arayışı sürerken, şüpheli ölümüyle ilgili sorular halen yanıt bulmadı.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kendilerine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirterek yetkililere defalarca başvurduğunu ancak herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Diyarbakır’da emniyet, valilik ve adliyeye gittiğini, dilekçeler verdiğini ifade eden Kabaiş, başvurularına rağmen işlem yapılmadığını dile getirdi.

Tehditlerin devam ettiğini anlatan Kabaiş, “Diyarbakır Valisi’ne de ‘Biz tehdit ediliyoruz’ dedim. Geçenlerde 5-6 kişi geldi, binamızın altında 4-5 el silah sıktı. Ertesi gün beni arayıp ‘Seni de öldüreceğiz, seni de kızının yanına gömeceğiz’ dediler. Bu tehditlerle yaşamak gerçekten çok zor” dedi.

Kendisinin korkmadığını ancak çocuklarının büyük endişe yaşadığını söyleyen Kabaiş, “Ben korkmuyorum ama çocuklarım korkuyor. Ne fırına gidebiliyorlar ne de bakkala. Devletten rica ediyorum, bir önlem alınsın” ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gürlek, söz konusu iddiaların tüm yönleriyle ve titizlikle inceleneceğini ifade etti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."