Rojin Kabaiş’in sıra arkadaşları 11. gününde: Rojin İçin Adalet
Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için sıra arkadaşlarının başlattığı eylemler, 11'inci gününde devam ediyor.
Kaynak: ANKA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, yaşamını yitiren sıra arkadaşları Rojin Kabaiş'in dosyasına eklenen Adli Tıp Kurumu raporunun ardından kampüs içerisinde başlattıkları eylemleri 11. gününde sürdürüyor.
Öğrenciler, Rojin'in ölümü aydınlatana kadar eylemlerini aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.
Öğrenciler, Rojin Kabaiş'in yaşamını yitirdiği noktaya yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemde, "Rojin için adalet", "Rektör istifa", "Jin Jiyan Azadi" sloganları atıldı.
Öğrenciler, "Bugün buradan haykırıyoruz: Rojin intihar etmedi! Gerçekler açıklanana, adalet sağlanana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.