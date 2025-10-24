Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü: 5 gazeteciye sansür ve soruşturma!

HABER MERKEZİ

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili paylaşım yapan 5 gazeteci soruşturma ve sansürle engellenmeye çalışılıyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın, Yayın ve Matbaa Çalışansalı Sendikası (Basın-İş), sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün aydınlatılmak yerine, olayı araştıran gazetecilerin soruşturma ve sansürle karşı karşıya bırakıldığı" ifade edildi.

DİSK Basın-İş'in açıklamasına göre, engellenen ve soruşturmalara maruz bırakılan gazeteciler şunlar:

JİNNEWS Haber Müdürü Öznur Değer hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yaptığı "Araştırılmayan iddia: Yurt dışına kaçan güvenlik görevlisi" başlıklı haber nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Benzer bir soruşturma, gazeteci Dilan Babat'a da açılmış, açılan soruşturma kapsamında Dilan Babat dün ifade vermişti.

Rojin Kabaiş ile ilgili paylaşım yapan haber sitesi Amed Times ve gazeteciler Kadir Cesur ile Ruşen Takva'nın X hesapları erişime kapatıldı.

Gazeteci Adnan Bilen'in Rojin Kabaiş ile ilgili X paylaşımlarına Van 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişim engeli getirildi.

Açıklamada, sansür ve soruşturmaların gerçeğin ortaya çıkmasını engellediği ifade edilerek şu sözler kullanıldı:

"Bu uygulamalar, sadece gazetecileri değil halkın haber alma hakkını da hedef alıyor. Tüm bu engellemelere rağmen gerçekleri açığa çıkarmak için var gücüyle çalışan gazetecilerin yanındayız. Gazetecilik suç değildir!"