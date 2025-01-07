Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü Meclis gündeminde

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Fehim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'ndan 27 Eylül tarihinde ayrıldı. Akşam saatlerinde yurda gelmeyen Kabaiş’ten ertesi gün de haber alamayan yakınları yetkililere haber verdi.

Günler süren aramanın ardından Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim’de, yani kaybolduktan 18 gün sonra Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Kabaiş’in ölümüne “intihar” denildi ancak genç kadının ailesi olayın intihar olmadığını iddia etti.

KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan Kabaiş’in yakınları dosya üzerindeki kısıtlılık kararının kaldırılması gerektiğini söyleyerek yardım çağrısında bulundu. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi sundu.

Öztürk, dosyadaki kısıtlılık kararının kaldırılması gerektiğini ve Kabaiş’in ölümünün araştırılması gerektiğin söyledi. Öztürk, yaptığı açıklamada “Rojin kızımızın ölümünün şüpheli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle konunun derinlemesine araştırılması hem aile hem kamuoyu vicdanı için son derece önemli” dedi.

KIZ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN BU OLAY AYDINLATILMALI

Öztürk, konunun aydınlatılmasının kız çocuklarının geleceği için de önemli olduğunu vurgulayarak; “Yaşanan olay sadece bir aileyi değil hepimizi derinden etkiledi. Bu olay, anne babaların yüreğine korku saldı, kız çocuklarının eğitim hayatına olan güveni zedeledi. Eğer bugün bu karanlık olayı aydınlatmazsak, yarın daha büyük kayıplarla yüzleşeceğiz. Bugün bu olayı aydınlatmazsak, yarın diğer kız çocuklarımızın eğitiminin de önüne geçmiş olacağız. Benzer endişeleri taşıyan Anne ve babalar, kız çocuklarını eğitim hayatına güvenle dâhil edemeyecek. Bu korkuyu ortadan kaldırmak, başka Rojinlerin toprağa düşmesini önlemek için bugün bu olayın aydınlatılması şarttır!” dedi.

HERKESİ ROJİN İÇİN SES OLMAYA DAVET EDİYORUM

Öztürk, konuyla ilgili sözlerini “Rojin’in sesi olmak hepimizin görevi. Bu ülkenin evlatlarını kimsesiz bırakmayacağız, babaların annelerin yükünü hep birlikte sırtlanacağız" diyerek sonlandırdı.