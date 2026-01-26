Rojin Kabaiş’in videosu ortaya çıktı

Van’da 27 Eylül 2024 günü kaybolan ve cansız bedeni takip eden 15 Ekim’de Van Gölü Molla Kasım Köyü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in, aileler için çektiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşamını yitirmeden önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğrenim gören 21 yaşındaki Kabaiş, videoda çocuklar üzerinden ailelere ‘öfke’ kontrolü uyarısında bulunuyor.

Kabaiş, sosyal medyada yayılan videoda, “Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar. Yani çocuğun sizi anlayabileceğini düşünür müsünüz? Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz da size karşı böyle bir şey besliyor maalesef. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. Siz öfkeyle bağırdığınız zaman çocuğun size karşı olan bir nefrete dönüşüyor” ifadelerini kullanıyor.