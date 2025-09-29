Rojin’e ne olduğu ortaya çıksın!

Haber Merkezi

Van’da şüpheli şekilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölüm yıldönümü için binlerce kişi dün bir araya geldi. Kabaiş için düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, Rojin’e ne olduğunun bir an önce ortaya çıkmasını talep etti. Şiddetle Mücadele Koordinasyonu’nun çağrısıyla Rojin Kabaiş’in ölüm yıl dönümünde düzenlenen yürüyüşe 13 kadın örgütü, baro ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Van AVM önünden başlayan, kent meydanında sonlanan yürüyüş boyunca “Rojin’e ne oldu?” ve “Rojin için adalet” sloganları atıldı.

Eylemde konuşan Şiddetle Mücadele Koordinasyonu’ndan Şükran Şen okudu. "Rojin’in ölümü, yalnızca bir genç kadının yaşam hakkının gaspı değil, aynı zamanda kadınların yaşamlarını hedef alan devlet aklının, cezasızlık politikasının ve toplumsal belleği yok etme stratejisinin bir parçasıdır" diye konuştu. Şen, ilk Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarına göre Rojin’den alınan numunelerde erkek DNA’sı tespit edildiğini ancak bu bulgunun raporda “şüpheli” olarak nitelendirildiğini ve DNA örneklerinin hangi vücut bölgelerinden alındığına dair bilgi bulunmadığını belirtti. Şen, soru işaretlerinin cevapsız bırakıldığını ve soruşturmanın karartılmaya çalışıldığını öne sürdü.

KATİLLERİN İZİ VAR AMA TUTUKLU YOK

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş de şunları kaydetti: "Savcılığa gidiyoruz, emniyete gidiyoruz, hiç kimse bize cevap veremiyor. Rojin’e ne oldu? Rojin’e kim ne yaptı? Neden böyle oldu? Cevap alamıyoruz. Tam bir yıl oldu biz acı çekiyoruz. Çok büyük bir acıdır. Ben hiç unutmayacağım. Ömür boyu unutmayacağım. Rojin’in bedeninde iki erkeğe ait DNA var. Resmi olarak dosyada yazılı. Katillerin izi var ama tutuklu yok." DEM Parti Milletvekili Gülderen Varlı, bir yıldır Rojin ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkmadığını, ilgili kurumların ve devletin failleri koruduğu yönünde kaygı bulunduğunu söyledi.