Rojin’in bedeninde 2 erkek DNA’sı bulundu: Üstünü kapatacaklardı

Haber Merkezi

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyolojik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiğini açıkladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor 10 Ekim’de dosyaya girdi. Diyarbakır ve Van Barosu avukatları, raporla ilgili basın toplantısı düzenledi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, Rojin dosyasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Rojin dosyasında ilk günden itibaren oluşturulan bir intihar algısı mevcuttu. Dosya, avukatlardan gizlenerek sanki Rojin intihar etmiş gibi, Rojin’e dair aydınlatılmayan durumlar gerçekmiş gibi ATK raporlarıyla bunlar kamuoyuyla paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

ATK’YE SUÇ DUYURUSU

İlk DNA örneğinin göğüs bölgesinde, ikinci DNA’nın ise vajinanın iç bölgesinde olduğunun belirlendiğini kaydeden Demir, Rojin’e yönelik cinsel istismar ihtimalinin olduğunu aktardı. Demir, açıklamasının devamında şunları dile getirdi: "Gelinen aşamada bir yıl sonra ATK’nin en öncelikli değerlendirmesi gerektiği şeyi değerlendirmediğini görmekteyiz. Bugün itibarıyla dosyada artık cinsel saldırı olma ihtimalinin de açığa çıktığını, dosyanın bu şekilde ele alınması gerektiğini belirtiyoruz. Diyarbakır ve Van Barosu bünyesinde de, ATK hakkında bu yönüyle suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Demir’in ardından söz alan dosyanın avukatlarından eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Bu rapor ilk dosyaya 6 Kasım tarihi itibarıyla geldi. Ama bu rapor ilk andan itibaren eksikliğini bizlere çok net bir şekilde gösteriyordu. Raporda iki erkek şahsa ait ve farklı bölgelerden alınan DNA örneklerinin olduğunu belirtiyordu. Ancak bu DNA örneklerinin Rojin’in bedeninin hangi bölgelerinden alındığı konusunda maalesef bir belirleme yoktu" dedi. Eren, İstanbul 1’inci İhtisas Kurulu’nun eksik bir rapor tanzim ettiğini iddia ederek "Söz konusu DNA örneklerinin nereden alındığının tespiti konusunda Biyoloji İhtisas Dairesi’nden bir bilgi almadan hazırlanan rapor eksik, hatalı ve yanlış bir rapor olur" ifadelerini kullandı.

CİNAYET OLDUĞU BELLİYDİ

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ise kızının katillerinin bulunması için çağrıda bulunarak, "Hem Diyarbakır, hem Van Barosu bizleri yalnız bırakmadı. Bir yıldır acı çekiyoruz aile olarak. En başından beri cinayet olduğu belliydi. Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun. O iki DNA kiminse katil onlar. Katiller yakalanmazsa yine Ankara’ya gideceğim" dedi.