Rojin’in ölümü aydınlatılsın

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni göl kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma genişlemeye devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporuna göre Kabaiş’in bedeninde tespit edilen iki ayrı erkeğe ait DNA’nın kaynağının bulaş olmadığı kesinleşirken Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Zeynep Demir, “Soruşturmadaki tüm eksiklikler giderilmeden bu dosya aydınlatılamaz” dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cenazeyle temas etmiş olabilecek kişilerin DNA profillerinin karşılaştırılmasını istemesi üzerine ATK tarafından 134 kişiden DNA alındı. Yapılan incelemeye dair sonuç raporunda "...ilgili olmayan kişilerin teması ile bir bulaş tespit edilmediğinin anlaşıldığı, dolayısıyla bu aşamada bulaş ihtimalinin de dışlanmış olduğu’’ tespitine yer verildi.

ATK, olası şüpheli veya şüphelilerden alınacak DNA ile Kabaiş’in üzerinden çıkan iki ayrı erkeğe ait DNA örneklerinin karşılaştırılabileceğini de söyledi. ATK, Kabaiş’in bedeni üzerinde bulunan iki erkek DNA’sının göğüs kemiğine yakın ‘Sternal Bölge’ ile ‘İntra Vajinal Bölge’de tespit edildiğini açıklamıştı.

HIZLICA SONUÇLANMALI

Avukat Demir, Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair soruşturmada ATK süreci ve telefon incelemesinde yaşanan ihmal ve eksiklileri hatırlattı. ATK raporundaki DNA’ların hangi bölgelerde tespit edildiğinin bir yıl sonra açıklandığını söyleyen Demir “ATK’nin ilk raporları bilimsel tutarlıktan uzak ve çelişkilerle barındırıyordu. Sonuçta rapor tam bir yıl sonra geldi. Dolayısıyla burada çok ciddi gecikme ve ihmal var. Bu DNA’lardan etkili bir sonuç çıkmasını olumsuz etkileyebilir. Bu aşamadan itibaren Rojin’in telefonunun açılarak incelenmesi, soruşturmanın genişletilmesi, yeni sunulan 2 DNA’nın kimlere ait olduğunun ivedi bir şekilde sonuçlanması gerekiyor” dedi.

KİMSE CEZA ALMADI

Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının bir "cinayet" sonucu öldürüldüğünü ifade ederek kızının atletindeki kan lekesinin kime ait olduğunu sordu. "Önce ‘O kan tespit edilemiyor’ dediler. Daha sonra ‘O kan başka bir kadına ait’ dediler. O kan izi kime ait açıklanmalı” diyen Kabaiş, kızı Rojin’in son görüştüğü kişilerin de açıklanması için çağrısında bulundu.

Kabaiş şöyle konuştu: “Ortada bu yönde bir delil yokken kızımın intihar ettiği yönünde ısrar ettiler. Şu anda kadar herhangi bir görevde uzaklaştırma yapılmadı, kimse ceza almadı. Rojin’in kaybolmasına ilişkin hem yurt hem üniversite hem de rektör ile ilgili çelişkiler var. Rojin’in telefonu daha açılmamış. Rojin Van’da iken, üniversitede üç günün içinde 16 kişi ile konuşmuş, bunlardan 10’u ailemizden. Savcılığa bildirdik ama kalan o 6 kişi kim? Onu da bize açıklamadılar.”