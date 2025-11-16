Rojin’in ölümü: Nizamettin Kabaiş şüphelendiği kişileri açıkladı

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Nizamettin Kabaiş şüphelendiği kişileri açıkladı.

Nizamettin Kabaiş, Rudaw TV yayınına bağlandı. Baba Kabaiş, üniversite yetkililerinin olayı örtbas etmeye ve gerçekleri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

Kızının ölümüyle ilgili şüphelerini dile getiren Nizamettin Kabaiş, "Katillerin bulunması için sonuna kadar mücadele edeceğini" söyledi.

"KIZIM İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

Nizamettin Kabaiş, Rojin'in intihar etmediğini vurgulayarak "Bana inanmayan o kurumlara hakkımı helal etmiyorum. Kızımın öldürüldüğünü biliyordum" dedi.

Baba Kabaiş, şüphelendikleri kişilere ilişkin de şöyle konuştu:

"Şüphemiz, üniversitedeki o güvenlik güçlerinden yana. Son görüldüğü yerde güvenlik kulübesi var. Orada devriye geziyorlar. O iki güvenlik görevlisi görevden bile alınmadı. Van'daki üniversite öğrencilerinden hiçbir şüphem yok. O günden beri ne gecemiz gece ne de gündüzümüz gündüz.

Kızının katillerini bulmak için mücadelesini sürdürdüğünü belirten Kabaiş, bazı çevrelerin kendisini tehditlerle susturmaya çalıştığını ancak geri adım atmayacağını belirtti.

Kabaiş sözlerine şöyle devam etti:

"Tehditlerle bizi korkutup bu davadan vazgeçmemizi istiyorlar ama aksine, direnişimi daha da büyütecek ve sonuna kadar sürdüreceğim. Yurt dışı numaralarından tehdit mesajları alıyorum. Kızımın başına ne geldiği bilinmeli. Bu uğurda ölsem de kızımın davasından vazgeçmeyeceğim. O iki erkeğe ait DNA’lar ile kızımın atletinde bulunan bir kadına ait kanın kime ait olduğu ortaya çıkarılırsa cinayet de aydınlatılacaktır. Atlette bulunan kadın bir kadına ait olduğu da yine benim ısrarların sonucu savcılık tarafından araştırıldı."