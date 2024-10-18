ROK'tan dikkat çeken yorum: Öcalan’a ev hapsi mi geliyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’in açılışında DEM Parti yöneticileriyle tokalaşması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu temasa yönelik övgü dolu sözlerinin ardından “Yeni bir çözüm süreci mi geliyor?” sorusu etrafında başlayan tartışmalar devam ediyor.

Kamuoyu, süreç kapsamında tarafların karşılıklı olarak hangi adımları atabileceğinin yanıtlarını ararken, iktidara yakınlığıyla bilinen medya unsurlarından Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube’daki yayınında bu konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kütahyalı, İmralı’da hapis yatan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, Ankara’da hapse konulmasının devletin ve Türkiye’nin menfaatine bir gelişme olacağını dile getirdi.

“HERKESE SORUYORUM”

“Bir Mehmetçiğin daha şehit verilmemesi için. Akan kanın tamamen durması için. Silahların ebediyen toprağa gömülmesi için… Amacımız bu. Abdullah Öcalan'ın, İmralı'da yatması mı devletin daha menfaatine olur, yoksa Ankara'da yatması mı devletin daha menfaatine olur? diye soran Kütahyalı, sözlerine şöyle devam etti:

“Herkese bu soruyu soruyorum. Benim cevabım net. Ankara'da yatması devletin daha menfaatine olur. Türkiye'nin daha menfaatine olur. Bir daha kan akmaması için, silahların toprağa gömülmesi için, PKK'nın silahlarının toprağa gömülmesi için, Ankara'da yatması, Türkiye'nin ve Türk devletinin menfaatine olan seçenektir. Bunu konuşalım. İmralı artık turizme açılsın.”

Kütahyalı bu açıklamalarını içeren videoyu X hesabından, "Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan Ankara’ya bir özel güvenlikli ev hapishanesine nakliyat vakti gelmiştir" ifadeleriyle paylaştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı Adası yerine Ankara’da özel bir hapishanede yatmasını önerdi:



Öcalan'ın silahların gömülmesinden yana olduğu çok açık.



Bu net bilgi.



Silahların toprağa gömülmesi için Öcalan, Ankara'da bir hapishanede yatmalı.… pic.twitter.com/ikmvu98gWi — ENSONHABER (@ensonhaber) October 18, 2024

DEMİRTAŞ İÇİN DE AYNI ÖNERİYİ YAPTI

Kütahyalı ayrıca, Edirne’de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da Ankara’da ev hapsine alınması gerektiğini söyledi:

“Normalde. Selahattin Demirtaş'ta Ankara'ya nakledilmeli. Selahattin Demirtaş da Ankara'da özel güvenlikli bir evde, hapis kalmadı. Hapis hapishanedir kardeşim! Oradan bir süreç bu süreç daha olumlu konuşulur. Mesajları doğrudan iletilir. Hem Kandil'e hem DEM’e... Bu Türkiye'ye faydasız mı olacak, faydalı mı olacak? Daha faydalı olur. Bu benim görüşüm. Benim düşüncem bu. Ortaya atıyorum. Sizde düşünün. İmralı'da kalması mı devletin daha menfaatine? Ankara'da kalması mı?”