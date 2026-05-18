ROK’un para trafiğinde dikkat çeken ağ: Şirketler aynı adreslerde

Adana merkezli 21 ilde “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarına yönelik düzenlenen, 161 kişinin gözaltına alındığı ve yandaş TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da şüpheliler arasında yer aldığı operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Gazeteci Bahadır Özgür halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında, Adana merkezli kara para soruşturmasına ilişkin yazısında, yasa dışı bahis gelirleri ve kimlik hırsızlığıyla elde edilen milyarlarca liranın paravan şirketler ile elektronik ödeme kuruluşları üzerinden aklandığı iddialarını gündeme taşıdı.

Yazıda, Rasim Ozan Kütahyalı’ya para transferi yaptığı belirtilen şirketlere ve soruşturmadaki ödeme kuruluşlarına dikkat çekildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkarıldığı belirtilen kara para ağına ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Gazeteci Bahadır Özgür’ün yazısında aktardığına göre soruşturmada, yüzlerce yasa dışı bahis ve kumar sitesinden elde edilen gelirlerin yanı sıra kimlik hırsızlığıyla ele geçirilen kredi kartlarından çekilen milyarlarca liranın da aynı ağ üzerinden aklandığı ileri sürülüyor.

Savcılığın tespitlerine göre sistem; web siteleri, paravan şirketler, elektronik ödeme kuruluşları, kuyumcular ve döviz bürolarından oluşuyor. Kara paranın sanal POS cihazları üzerinden bankacılık sistemine sokulduğu belirtiliyor.

ROK’UN İFADESİ

Yazıda kamuoyuna yansıyan bilgilerin büyük bölümünün Rasim Ozan Kütahyalı’ya ilişkin olduğu belirtildi. Kütahyalı’nın emniyette verdiği ifadede birkaç kişi dışında kimseyi tanımadığını, şirket isimlerini ilk kez duyduğunu söylediği aktarıldı.

Kütahyalı’nın kredi kartı borçlarını çevirebilmek için POS cihazları üzerinden para çekimi yaptırdığını anlattığı kaydedildi. Ancak dosyada yalnızca banka hesaplarının değil, 6 farklı elektronik ödeme kuruluşundan gelen yoğun para trafiğinin de yer aldığı ifade edildi.

7 ŞİRKET DİKKAT ÇEKTİ

MASAK analizlerinde Kütahyalı’ya milyonlarca liralık transfer yaptığı belirtilen şirketlerin Maximum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, Kartalsoft Yazılım, İmzasoft Bilgi ve Yazılım, Avensis Bilişim, Açılım Bilgi Teknolojileri ve Atlantik Global Bilişim olduğu aktarıldı.

Şirketlerin büyük bölümünün 2022 ve sonrasında kurulduğu, bazılarının aynı adreslerde ve aynı katlarda faaliyet yürüttüğü belirtildi. Şirket sahiplerinin farklı görünmesine rağmen yapılar arasında benzerlik bulunduğu ifade edildi.

ELEKTRONİK ÖDEME KURULUŞLARI DOSYADA

Yazıda, soruşturmada adı geçen elektronik ödeme kuruluşları arasında Paladyum ile Turk Elektronik AŞ’nin de bulunduğu kaydedildi. Şirket sahipleri ve yöneticilerinin şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldığı belirtildi.

Şirket ortaklarının tamamının Adana’nın Seyhan ilçesinde ikamet ettiği belirtilirken, İmzasoft’un sahibi Ömer Kürşat Özer’in adresinin KKTC olarak değiştiği kaydedildi.

KKTC bağlantılı bir diğer ismin ise soruşturmada “çetenin lideri” olarak geçen Selahattin Akın Uzun olduğu belirtildi. Uzun’un 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığı aldığı ve Antalya’da bir otelinin bulunduğu ifade edildi.

Operasyon günü Uzun’un Adana’dan İstanbul’a geldiği ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gitmek üzereyken yakalandığına ilişkin bilgilerin basına yansıdığı aktarıldı.