Roland Garros'ta büyük şok: Dünya 1 numarası Jannik Sinner elendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) büyük bir sürpriz yaşandı.

Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan İtalyan tenisçi Jannik Sinner, setlerde 2-0 öne geçtiği maçta Arjantinli Juan Manuel Cerundolo’ya mağlup olarak turnuvadan elendi.

İlk iki seti 6-3 ve 6-2 kazanan Sinner, karşılaşmanın kontrolünü tamamen eline aldı. Ancak dünya 56 numarası Cerundolo, üçüncü sette oyuna ortak oldu ve rakibini 5-7, 1-6 ve 1-6’lık setlerle mağlup ederek kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birine imza attı.

Toplam 3 saat 31 dakika süren karşılaşmanın ardından Fransa Açık’ta ikinci turda havlu atan Sinner, turnuvanın şimdiye kadarki en büyük sürprizlerinden birini yaşadı.

Juan Manuel Cerundolo ise adını üçüncü tura yazdırdı. Arjantinli tenisçi, bir sonraki turda Martin Landaluce ile Vit Kopriva eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.