Roland Garros’ta Zverev ve Djokovic yoluna devam etti

Roland Garros’ta Alexander Zverev ve Novak Djokovic üçüncü tura yükselirken, kadınlarda Solana Sierra’nın Jasmine Paolini karşısındaki galibiyeti günün sürprizi oldu.

  • 28.05.2026 10:27
  • Giriş: 28.05.2026 10:27
  • Güncelleme: 28.05.2026 10:29
Kaynak: Spor Servisi
Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık’ta tek erkeklerde Alexander Zverev ile Novak Djokovic üçüncü tura yükseldi.

Paris’te düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde korta çıkan geçen yılın finalisti Zverev, Çek rakibi Tomas Machac karşısında zorlanmadı. Alman tenisçi mücadeleyi 6-4, 6-2 ve 6-2’lik setlerle kazanarak üst tura çıktı.

DJOKOVIC RAHAT TURLADI

Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic ise Fransız tenisçi Valentin Royer’i 6-3, 6-2, 6-7 ve 6-3’lük setlerle  mağlup etti. Sırp raket, kaybettiği üçüncü sete rağmen maçın genelinde üstün bir görüntü sergiledi.

Tek kadınlarda ise Mirra Andreeva, İspanyol Marina Bassols Ribera karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen mücadeleden 3-6, 6-1 ve 6-1’lik setlerle galip ayrıldı.

Günün sürpriz sonuçlarından birine ise Arjantinli Solana Sierra imza attı. Sierra, turnuvanın 13 numaralı seribaşı Jasmine Paolini’yi 3-6, 6-4 ve 6-3’lük setlerle eleyerek üst tura çıktı.

