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Roland Sallai ilk kez oynadı

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıktı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 23:48
  • Giriş: 21.09.2024 23:48
  • Güncelleme: 21.09.2024 23:48
Kaynak: İHA
Roland Sallai ilk kez oynadı


Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı Macar futbolcu Roland Sallai de sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı. Maça yedek başlayan Sallai, 75. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımıyla ilk karşılaşmasını oynadı.
27 yaşındaki futbolcu, Freiburg’dan transfer edilmişti.

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