Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama: En az 20 yaralı

Roma'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 20 kişinin yaralandı,

İtalya'nın başkenti Roma'nın güneydoğusundaki bir akaryakıt istasyonunda saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada, 8 polis memuru ve 1 itfaiye görevlisi de dahil olmak üzere en az 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, polis ve itfaiyenin gaz kaçağı ihbarıyla olay yerine sevk edildiklerini ve ekiplerin vardıktan sonra iki patlama daha yaşandığını söyledi.

ZİNCİRLEME PATLAMA YAŞANDI

Polis Sözcüsü Elisabetta Accardo, “İlk patlamadan sonra birkaç zincirleme patlama daha yaşandı. Yaralanan polislerin tamamında yanıklar var, ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

İtfaiye sözcüsü Luca Cari de patlamada yaralanan itfaiyecinin durumunun ciddi olmadığını belirterek, yangına 10 ekiple müdahale edildiğini kaydetti.

Başbakan Giorgia Meloni, gelişmeleri yakından takip ettiğini söylerken, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ise patlamada yaralananlar için dua ettiğini belirtti.