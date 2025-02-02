Roma'daki mahkeme karar verdi: Arnavutluk'ta tutulan göçmenler İtalya'ya geri getirilecek
Roma Temyiz Mahkemesi, Arnavutluk'taki merkezlerde tutulan 43 göçmenin İtalya'ya geri getirilmesine karar verdi.
Kaynak: DHA
İtalya'nın Arnavutluk'taki merkezlerde tuttuğu 43 göçmenin İtalya'ya dönmesine karar verildi.
Roma Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar alındı.
Kararın ardından 43 göçmene ilişkin süreç askıya alındı.
Dosya ise Avrupa Adalet Divanı'na gönderildi.
Göçmenlerin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulmamasına dair kararının ardından göçmenler, İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait devriye botuyla dün (1 Şubat 2025 Cumartesi) akşam saatlerinde İtalya'nın güneydoğusundaki Bari'ye götürüldü.
Mısır ve Bangladeşli oldukları kaydedilen 43 düzensiz göçmen, Bari'deki göçmenlerin iltica taleplerinin incelendiği yere nakledildi.