Roma dönemine ait lejyoner zırhı restore edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılında Gümüşhane Satala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında bulunan Roma dönemine ait lejyoner zırhının restore edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümüşhane'deki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı sezonunda bulunan ve Ankara Bölge Laboratuvarı'nın katkılarıyla araziden kaldırılan, 'Lorica Squamata' modeline ait Roma dönemi lejyoner zırhı, 2021'de Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü’ne getirildi. İlk belgeleme aşamasında toprağı ile birlikte korunan zırh, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde röntgen ve tomografi ile incelendi. Röntgen sonuçlarında neredeyse tamamının sağlam olduğu anlaşılan zırhın kenarlarından alınan 3 levhalık bloğun mikro CT görüntülemesi sayesinde tam ölçüleri ve kısmen metalurjik özelliği tespit edildi. Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nın 3 yıl süren titiz çalışmaları sonucunda, zırhın tüm levhaları yerinde kodlanarak konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Dünyada bilinen tek örnek olması nedeniyle büyük önem taşıyan zırh, manken üzerinde yeniden dikilerek orijinal formuna getirildi.