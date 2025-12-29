Roma – Genoa Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Canlı Yayın Bilgileri

AS Roma – Genoa maçı saat kaçta?, Roma – Genoa hangi kanalda?, Roma maçı canlı yayın ve Serie A 17. hafta mücadele programı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İtalya Serie A 2025/26 sezonu 17. haftasında Roma, sahasında Genoa’yı ağırlayacak. Stadio Olimpico’da oynanacak kritik mücadele hem zirve yarışını hem de ligde kalma hattını yakından ilgilendiriyor.

ROMA – GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Maç AS Roma – Genoa Lig Serie A 2025/26 | 17. Hafta Stad Stadio Olimpico Hakem Marco Di Bello Tarih 29 Aralık Saat 22:45 (TSİ) Yayın S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 – Canlı ve şifreli

ROMA – GENOA PUAN DURUMU

# Takım O G B M A:Y P 5 AS Roma 16 10 0 6 17:10 30 17 Genoa 16 3 5 8 16:24 14

Roma, 30 puanla üst sıraları zorlamayı sürdürürken, 14 puandaki Genoa ise düşme hattının baskısını yakından hissediyor.

ROMA – GENOA SON KARŞILAŞMALAR

Tarih Ev Sahibi Deplasman Skor 17.01.2025 AS Roma Genoa 1-1 15.09.2024 Genoa AS Roma 0-1 19.05.2024 AS Roma Genoa 0-0 28.09.2023 Genoa AS Roma 2-1 12.01.2023 AS Roma Genoa 0-0

İki takım arasında oynanan son maçların büyük bölümünde dengeli skorlar dikkat çekiyor. Beraberlikler ve düşük skorlu maçlar öne çıkıyor.

ROMA – GENOA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

AS Roma

Oyuncu Pozisyon Durum Evan Ndicka Defans Milli Takım Kadrosunda Lorenzo Pellegrini Orta Saha Uyluk sakatlığı Neil El Aynaoui Orta Saha Milli Takım Kadrosunda Leon Bailey Orta Saha Adale Problemi

Genoa

Oyuncu Pozisyon Durum Nicola Leali Kaleci Kırmızı kart cezalı Jean Onana Orta Saha Milli Takım Kadrosunda Maxwel Cornet Orta Saha Antrenman eksikliği Morten Thorsby Orta Saha Omuz sakatlığı Albert Grönbaek Orta Saha Antrenman eksikliği Junior Messias Orta Saha Baldır sakatlığı

Roma – Genoa maçı ne zaman?

Maç 29 Aralık tarihinde oynanacak.

Roma – Genoa maçı saat kaçta?

Karşılaşma TSİ 22:45’te başlayacak.

Roma – Genoa maçı hangi kanalda?

Mücadele S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

Roma mı favori?

Puan tablosu ve iç saha avantajı Roma’yı öne çıkarıyor, ancak iki takım arasında oynanan son maçlar genellikle dengeli geçti.

Roma – Genoa maçı, Serie A 17. haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olacak. Roma puanını artırarak zirve yarışını sürdürmek isterken, Genoa ise kritik bir deplasmanda hayat öpücüğü arıyor. Maç saat 22:45’te, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.