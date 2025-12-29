Giriş / Abone Ol
Roma – Genoa Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Canlı Yayın Bilgileri

Roma – Genoa maçı saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İki takımın puan durumu, son maç sonuçları ve sakat-cezalı listeleri habermizde.

BirBilgi
  • 29.12.2025 17:17
  • Giriş: 29.12.2025 17:17
  • Güncelleme: 29.12.2025 17:17
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

AS Roma – Genoa maçı saat kaçta?, Roma – Genoa hangi kanalda?, Roma maçı canlı yayın ve Serie A 17. hafta mücadele programı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İtalya Serie A 2025/26 sezonu 17. haftasında Roma, sahasında Genoa’yı ağırlayacak. Stadio Olimpico’da oynanacak kritik mücadele hem zirve yarışını hem de ligde kalma hattını yakından ilgilendiriyor.

ROMA – GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MaçAS Roma – Genoa
LigSerie A 2025/26 | 17. Hafta
StadStadio Olimpico
HakemMarco Di Bello
Tarih29 Aralık
Saat22:45 (TSİ)
YayınS Sport 2 ve Tivibu Spor 2 – Canlı ve şifreli

ROMA – GENOA PUAN DURUMU

#TakımOGBMA:YP
5AS Roma16100617:1030
17Genoa1635816:2414

Roma, 30 puanla üst sıraları zorlamayı sürdürürken, 14 puandaki Genoa ise düşme hattının baskısını yakından hissediyor.

ROMA – GENOA SON KARŞILAŞMALAR

TarihEv SahibiDeplasmanSkor
17.01.2025AS RomaGenoa1-1
15.09.2024GenoaAS Roma0-1
19.05.2024AS RomaGenoa0-0
28.09.2023GenoaAS Roma2-1
12.01.2023AS RomaGenoa0-0

İki takım arasında oynanan son maçların büyük bölümünde dengeli skorlar dikkat çekiyor. Beraberlikler ve düşük skorlu maçlar öne çıkıyor.

ROMA – GENOA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

AS Roma

OyuncuPozisyonDurum
Evan NdickaDefansMilli Takım Kadrosunda
Lorenzo PellegriniOrta SahaUyluk sakatlığı
Neil El AynaouiOrta SahaMilli Takım Kadrosunda
Leon BaileyOrta SahaAdale Problemi

Genoa

OyuncuPozisyonDurum
Nicola LealiKaleciKırmızı kart cezalı
Jean OnanaOrta SahaMilli Takım Kadrosunda
Maxwel CornetOrta SahaAntrenman eksikliği
Morten ThorsbyOrta SahaOmuz sakatlığı
Albert GrönbaekOrta SahaAntrenman eksikliği
Junior MessiasOrta SahaBaldır sakatlığı

Roma – Genoa maçı ne zaman?

Maç 29 Aralık tarihinde oynanacak.

Roma – Genoa maçı saat kaçta?

Karşılaşma TSİ 22:45’te başlayacak.

Roma – Genoa maçı hangi kanalda?

Mücadele S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

Roma mı favori?

Puan tablosu ve iç saha avantajı Roma’yı öne çıkarıyor, ancak iki takım arasında oynanan son maçlar genellikle dengeli geçti.

Roma – Genoa maçı, Serie A 17. haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olacak. Roma puanını artırarak zirve yarışını sürdürmek isterken, Genoa ise kritik bir deplasmanda hayat öpücüğü arıyor. Maç saat 22:45’te, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

