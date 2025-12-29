Roma – Genoa Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Canlı Yayın Bilgileri
Roma – Genoa maçı saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İki takımın puan durumu, son maç sonuçları ve sakat-cezalı listeleri habermizde.
AS Roma – Genoa maçı saat kaçta?, Roma – Genoa hangi kanalda?, Roma maçı canlı yayın ve Serie A 17. hafta mücadele programı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İtalya Serie A 2025/26 sezonu 17. haftasında Roma, sahasında Genoa’yı ağırlayacak. Stadio Olimpico’da oynanacak kritik mücadele hem zirve yarışını hem de ligde kalma hattını yakından ilgilendiriyor.
ROMA – GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
|Maç
|AS Roma – Genoa
|Lig
|Serie A 2025/26 | 17. Hafta
|Stad
|Stadio Olimpico
|Hakem
|Marco Di Bello
|Tarih
|29 Aralık
|Saat
|22:45 (TSİ)
|Yayın
|S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 – Canlı ve şifreli
ROMA – GENOA PUAN DURUMU
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|P
|5
|AS Roma
|16
|10
|0
|6
|17:10
|30
|17
|Genoa
|16
|3
|5
|8
|16:24
|14
Roma, 30 puanla üst sıraları zorlamayı sürdürürken, 14 puandaki Genoa ise düşme hattının baskısını yakından hissediyor.
ROMA – GENOA SON KARŞILAŞMALAR
|Tarih
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Skor
|17.01.2025
|AS Roma
|Genoa
|1-1
|15.09.2024
|Genoa
|AS Roma
|0-1
|19.05.2024
|AS Roma
|Genoa
|0-0
|28.09.2023
|Genoa
|AS Roma
|2-1
|12.01.2023
|AS Roma
|Genoa
|0-0
İki takım arasında oynanan son maçların büyük bölümünde dengeli skorlar dikkat çekiyor. Beraberlikler ve düşük skorlu maçlar öne çıkıyor.
ROMA – GENOA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
AS Roma
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Evan Ndicka
|Defans
|Milli Takım Kadrosunda
|Lorenzo Pellegrini
|Orta Saha
|Uyluk sakatlığı
|Neil El Aynaoui
|Orta Saha
|Milli Takım Kadrosunda
|Leon Bailey
|Orta Saha
|Adale Problemi
Genoa
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Nicola Leali
|Kaleci
|Kırmızı kart cezalı
|Jean Onana
|Orta Saha
|Milli Takım Kadrosunda
|Maxwel Cornet
|Orta Saha
|Antrenman eksikliği
|Morten Thorsby
|Orta Saha
|Omuz sakatlığı
|Albert Grönbaek
|Orta Saha
|Antrenman eksikliği
|Junior Messias
|Orta Saha
|Baldır sakatlığı
Roma – Genoa maçı ne zaman?
Maç 29 Aralık tarihinde oynanacak.
Roma – Genoa maçı saat kaçta?
Karşılaşma TSİ 22:45’te başlayacak.
Roma – Genoa maçı hangi kanalda?
Mücadele S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.
Roma mı favori?
Puan tablosu ve iç saha avantajı Roma’yı öne çıkarıyor, ancak iki takım arasında oynanan son maçlar genellikle dengeli geçti.
Roma – Genoa maçı, Serie A 17. haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olacak. Roma puanını artırarak zirve yarışını sürdürmek isterken, Genoa ise kritik bir deplasmanda hayat öpücüğü arıyor. Maç saat 22:45’te, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.