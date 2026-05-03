Roma, Jayden Oosterwolde'ye teklife hazırlanıyor

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, Süper Lig’de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yakından takip etti.

İtalyan temsilcisinin scout ekibinin, sarı-lacivertli takımın savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde için tribünde olduğu öğrenildi. Karşılaşmayı yerinde izleyen gözlemcilerin, Hollandalı futbolcunun performansına ilişkin detaylı bir rapor hazırladığı belirtildi.

Haberde, Oosterwolde’nin özellikle fizik gücü ve oyun içindeki dinamizmiyle dikkat çektiği ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.