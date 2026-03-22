Roma Maratonu’nda Kenya rüzgârı: Rutto ve Kibiwot zirvede

İtalya’nın başkenti Rome’da bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Roma Maratonu, büyük bir katılımla tamamlandı. Tarihi kent merkezini kapsayan 42 kilometre 195 metrelik parkurda koşuldu.

Dünyaca ünlü Colosseum önünden, Fori Imperiali Bulvarı’ndan start alan maratona 100’ü aşkın ülkeden 36 binden fazla atlet katıldı.

ERKEKLERDE RUTTO ÜST ÜSTE KAZANDI

Erkekler kategorisinde Asbel Rutto, 2 saat 6 dakika 32 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kenyalı atlet, 2024’ün ardından bu yıl da Roma’da zirveyi kimseye bırakmadı.

Yarışı 2 saat 6 dakika 36 saniyelik derecesiyle Henry Tukor Kichana ikinci sırada tamamlarken, Lencho Tesfaye Anbesa 2 saat 7 dakika 44 saniyeyle üçüncü oldu.

KADINLARDA KIBIWOT’TAN NET ZAFER

Kadınlarda ise Pascaline Kibiwot, 2 saat 22 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etiyopyalı Tadesse Genet Robi 2 saat 24 dakika 55 saniyeyle ikinci, Aberash Fayesa Robi ise 2 saat 25 dakika 43 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

ROMA SOKAKLARINDA FESTİVAL HAVASI

Maraton nedeniyle Roma’daki birçok cadde ve meydan trafiğe kapatılırken, şehri ziyaret eden turistler de parkur boyunca sporculara destek verdi. Organizasyonda bazı koşucuların renkli ve ilginç kostümleri ise görsel şölen oluşturdu.

Roma Maratonu’nda son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da Kenyalı atletlerin zirvede yer alması, uzun mesafe koşularındaki üstünlüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.