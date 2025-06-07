Roma'nın yeni teknik direktörü Gian Piero Gasperini oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Roma, İtalyan çalıştırıcı Gasperini ile 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Crotone, Genoa, Inter ve Palermo'da çalışan 67 yaşındaki Gasperini, son olarak Atalanta'da görev yaptı.

Atalanta'yı 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Gasperini, 2019 ve 2020'de Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi.

Ranieri yönetimindeki Roma, Serie A'da geride kalan sezonu 69 puanla 5. sırada tamamladı.

ATALANTA’DA JURİC GÖREVE GELDİ

Atalanta'da ise Gasperini'den boşalan teknik direktörlük görevine Ivan Juric getirildi.

Atalanta Kulübü, Hırvat çalıştırıcı Juric ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Daha önce Mantova, Crotone, Genoa, Hellas Verona, Torino ve Roma'yı çalıştıran Juric, son olarak Southampton'da görev aldı.

Gasperini yönetiminde 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Atalanta, Serie A'da geride kalan sezonu 74 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.