Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Roma, Teknik Direktör Daniele De Rossi ile yollarını ayırdı

Serie A ekiplerinden Roma, Teknik Direktör Daniele De Rossi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 10:49
  • Giriş: 18.09.2024 10:49
  • Güncelleme: 18.09.2024 10:54
Kaynak: İHA
Roma, Teknik Direktör Daniele De Rossi ile yollarını ayırdı


İtalyan ekibi Roma’da Daniele De Rossi dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyururken, Teknik Direktör De Rossi’ye de çalışmaları için teşekkür edildi.
Ocak 2024’te efsanesi olduğu Roma’nın başına geçen De Rossi’nin buradaki teknik adamlık macerası 9 ay sürdü. Genç teknik direktör, 30 maçta 1.70’lik puan ortalaması yakaladı.
Öte yandan Serie A’da bu sezon 4 müsabakaya çıkan Roma, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BirGün'e Abone Ol