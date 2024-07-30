Romanlar çocuk yaşta evleniyor

Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi’nin hazırladığı 'Türkiye'de Roman Nüfus Araştırma Raporu' CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç tarafından Meclis gündemine taşındı. Genel Kurul’da rapordan veriler sunan Kılıç şunları söyledi:

“5 yaş altı Roman çocuklarda bodurluk çok yüksek oranda ve kendileriyle aynı yaştaki çocuklara göre iki kat daha fazla görülmekte. Bebek ölümleri çok fazla, Türkiye'deki bebek ölümlerinin geneline göre 2,2 kat fazla bebek ölümü görülüyor.

Roman kadınların yüzde 48'i çocuk yaşta evleniyor. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 15. Yüzde 15'e bile felaket bir rakam olarak bakarken, onunla mücadele ederken yüzde 48 rakamına göz ve kulak tıkamak insanlık dışıdır."