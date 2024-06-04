Romanya-Bulgaristan hazırlık maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek
Kaynak: DHA
FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, bugün saat 21.30'da oynanacak Romanya-Bulgaristan hazırlık müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın Bükreş şehrinde Steaua Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu olacak.