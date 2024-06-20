Romanya Cumhurbaşkanı adaylıktan çekildi, Rutte'ye destek verdi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini duyurdu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte tek aday olarak kaldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bugün yaptığı açıklamayla NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini duyurdu. ABD, Türkiye ve Macaristan da dahil NATO ülkelerinin genel sekreterlik yolunda desteğini alan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Jens Stoltenberg'den boşalacak koltuğa oturması bekleniyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığını yaptığı Bükreş'teki Yüksek Savunma Konseyi, Romanya'nın Rutte'ye desteğinin yanı sıra, ülkedeki iki Patriot füze sisteminden birinin de Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'ya bağışlanacağını açıkladı. Kurum, bunun şartı olarak, müttefiklerin Patriot yerine Romanya'ya benzer bir hava savunma sistemi vermesi gerektiğini ifade etti.

"SAVAŞIN BÖLGESEL SONUÇLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU"

Kurumun açıklamasında, Patriotlara ilişkin bu karar alınırken 'Rusya'nın sivillere ve sivil altyapıya yönelik sürekli ve büyük ölçekli saldırılarını takiben Ukrayna'nın güvenlik durumunun ciddi ölçüde kötüye gitmiş olmasının ve Romanya'nın güvenliği de dahil olmak üzere bunun bölgesel sonuçlarının' göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.