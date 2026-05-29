Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sı düştü: 2 yaralı

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının (İHA) Romanya hava sahasına girerek bir apartman düştüğünü, olayda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Ukrayna’daki sivil ve altyapı hedeflerine yönelik saldırılarını dün gece yeniden başlattı.

Romanya hava sahası yakınlarında uçan İHA’ların radarlar tarafından tespit edilmesi üzerine, iki F-16 savaş uçağı ve bir helikopter havalanarak operasyona destek verdi.

Galati kentinin güneyine kadar takip edilen Rus yapımı Geran-2 tipi İHA bir apartmanın çatısına düştü. Çarpmanın etkisiyle çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ROMANYA'DAN RUSYA'YA SORUMSUZLUK SUÇLAMASI

Yetkililer, İHA’nın tüm mühimmat yükünün çarpma anında infilak ettiğini bildirdi.

Romanya makamlarının olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın eylemlerini “sorumsuz” olarak nitelendirdi ve bunun Karadeniz bölgesindeki istikrar ve bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir provokasyon olduğunu belirtti.

Bakanlık, bu tür olayların Rusya’nın uluslararası hukuk normlarına saygı göstermediğini ortaya koyduğunu ve yalnızca Romanya vatandaşlarının güvenliğini değil, NATO’nun kolektif güvenliğini de tehlikeye attığını kaydetti.