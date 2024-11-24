Romanya'da halk sandık başında

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da 9'uncu kez yapılan seçimde 13 aday, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi için hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda seçimin ikinci turu 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

Anketlere göre, adaylardan öne çıkan isimlerin arasında ülkenin en büyük partisi konumundaki Sosyal Demokrat Partinin (PSD) desteğini alan Başbakan Marcel Ciolacu, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ve Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi yer alıyor.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme süreci, 21.00'de sona erecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Bu arada, Romanya'da 1 Aralık Pazar günü de genel seçim yapılacak.