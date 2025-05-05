Romanya'da seçimler ikinci tura kaldı

Romanya'da yenilenen cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere dün (4 Mayıs Pazar) sandık başına gitti.

11 adayın yarıştığı ilk turda seçime katılım oranı yüzde 53 olarak açıklandı.

Oyların yüzde 99'dan fazlasının sayıldığı, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, yüzde 41 oy alan aşırı sağcı Simion ilk turun galibi, bağımsız adaylardan başkent Bükreş'in Belediye Başkanı Nicuşor Dan, yüzde 21 ile ikinci turda yarışacak diğer isim oldu.

İktidar koalisyonunun ortak adayı Crin Antonescu, özellikle yurt dışında kullanılan oylar nedeniyle geriye düşerek yüzde 20 ile üçüncü sırayı aldı. Bu durumda iktidar partilerinin, ikinci turda aşırı sağa karşı Dan'ı desteklemeleri bekleniyor.

Aşırı sağcı AUR'un kurucu lideri Simion, “Rusya yanlısı” olduğuna ilişkin iddiaları reddetmekle birlikte Ukrayna’ya askeri yardımların durdurulmasını destekliyor.

Seçim kampanyasını Kasım 2024’te yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda birinci çıkan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu ile birlikte yürüten Simion, seçilmesi halinde Georgescu’yu üst düzey göreve getirmeyi planlıyor.

İLK TUR İPTAL EDİLMİŞTİ

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 ile ikinci sırayı almıştı.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.