Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrıldı

Romanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrıldı.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada "Romanya Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun yaptığı tüm çalışmalar ve Romanya'yı uluslararası futbolda temsil etme biçimi için takdirlerini ifade ediyor" denildi.

Romanya, tecrübeli teknik adam yönetimindeki son maçında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 yenilmişti.

80 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, görevine Ağustos 2024'te başlamıştı.