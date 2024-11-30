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Romanya'da yarın genel seçim yapılacak

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 12:36
  • Giriş: 30.11.2024 12:36
  • Güncelleme: 30.11.2024 12:36
Kaynak: AA
Romanya'da yarın genel seçim yapılacak

Romanya'da halk yeni dönem milletvekillerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Romanya'daki genel seçim, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasına yönelik devam eden gerginliğin gölgesinde yapılacak.

Yerel medyada paylaşılan anketlere göre, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) birinci sırada yer alırken, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise ikinci sırada bulunuyor.

Romanya'daki genel seçime ilişkin resmi olmayan ilk sonuçların yarın gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

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