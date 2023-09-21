Romanya'da yol yapım çalışmaları sırasındaki patlamada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Romanya'da yol yapım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yetkililer, patlamanın ülkenin güneyindeki Valcea bölgesindeki Calimanesti kasabasında, yerel saatle 01.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.
Yol yapım çalışmaları sırasında işçilerin doğal gaz boru hattına zarar verdiği ve bu sırada meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Olayda yaralanan 5 kişi, Adjud kasabasındaki hastaneye kaldırıldı.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında patlamanın olduğu bölgenin bir bölümü ulaşıma kapatıldı.