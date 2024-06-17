Romanya'dan EURO 2024'e müthiş başlangıç

EURO 2024 E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri Stanciu, Razvan Marin ve Draguş kaydetti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 yendi.

29. dakikada Romanya müsabakada öne geçti. Kaleci Lunin'in kısa düşen vuruşunda sağ kanatta topu kapan Man, pasını ceza yayı gerisindeki Stanciu'ya çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lunin'in sağından ağlarla buluştu: 1-0

53. dakikada Rumenler farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan aldığı topu hızla atağa çıkaran Gaziantep FK'li futbolcu Draguş, pasını sağ kanattaki Man'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına sokulmak isterken savunma araya girdi. Seken topa ceza sahası dışı hafif sağ çaprazda çok sert vuran Razvan Marin fileleri havalandırdı: 2-0

57. dakikada Romanya bir gol daha buldu. Sağdan Stanciu ile paslaşarak kullandığı kornerde yeniden topu alan Man, ceza sahasına girdi. Rumen futbolcunun yerden çevirdiği meşin yuvarlağa kale önünde dokunan Draguş takımı adına tabelayı değiştirdi: 3-0

Rakibini 3-0 mağlup eden Romanya, E Grubu'na 3 puanla başladı.