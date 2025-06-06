Romanya Postanesi ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtı
Romanya Ulusal Postanesi tarafından yapılan duyuruda, ülkenin ilk Bitcoin ATM'sinin açıldığı belirtildi. Bitcoin ATM'sinden ülkenin yerel para birimi ve Bitcoin satın alınabileceği ifade edildi.
Kaynak: AA
Romanya Ulusal Postanesi, Tulça kentinde ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtığını duyurdu.
Ulusal Postane'den yapılan açıklamada, "posta hizmetlerinin modernleşmesi amacıyla açılan Bitcoin ATM'sinden ülkenin yerel para birimi ve Bitcoin satın alınabileceği" belirtildi.
Bitcoin ATM'lerinin Alexandria, Piatra, Neamt, Botosani ve Nadlac kentlerinde de açılacağı bildirildi.
Posta ofislerine yerleştirilecek Bitcoin ATM'leri ile "kurumlardaki modern dönüşüme toplum rutinlerinin de eşlik edeceği" kaydedildi.