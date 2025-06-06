Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Romanya Postanesi ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtı

Romanya Ulusal Postanesi tarafından yapılan duyuruda, ülkenin ilk Bitcoin ATM'sinin açıldığı belirtildi. Bitcoin ATM'sinden ülkenin yerel para birimi ve Bitcoin satın alınabileceği ifade edildi.

Dünya
  • 06.06.2025 17:24
  • Giriş: 06.06.2025 17:24
  • Güncelleme: 06.06.2025 17:28
Kaynak: AA
Romanya Postanesi ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtı

Romanya Ulusal Postanesi, Tulça kentinde ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtığını duyurdu.

Ulusal Postane'den yapılan açıklamada, "posta hizmetlerinin modernleşmesi amacıyla açılan Bitcoin ATM'sinden ülkenin yerel para birimi ve Bitcoin satın alınabileceği" belirtildi.

Bitcoin ATM'lerinin Alexandria, Piatra, Neamt, Botosani ve Nadlac kentlerinde de açılacağı bildirildi.

Posta ofislerine yerleştirilecek Bitcoin ATM'leri ile "kurumlardaki modern dönüşüme toplum rutinlerinin de eşlik edeceği" kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol