Romanya Sağlık Bakanlığı'ndan Mircea Lucescu açıklaması

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Rogobete, Antena 3 CNN'e yaptığı açıklamada, Mircea Lucescu'nun durumunun kritik olduğunu belirtti.

Rogobete şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef durumu kritik. Yoğun bakımda, son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu daha da kötüleşti. Elimdeki ve kamuoyuna kesin olarak söyleyebileceğim bilgi bu. Başka bir şey söyleyemem."

29 MART'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Rumen teknik direktör dün (5 Nisan Pazar), kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Lucescu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde de görev almıştı.