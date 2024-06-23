Romanya'yı 2-0 yenen Belçika, EURO 2024'teki ilk galibiyetini aldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun 2. maçında Belçika, Romanya'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında Belçika, Romanya’yı 2-0 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın E Grubu ikinci maçında Belçika ile Romanya karşı karşıya geldi. Köln Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Szymon Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlendi. Belçika, 2’nci dakikada Youri Tielemans ve 80’inci dakikada Kevin De Bruyne attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu mücadelenin arından E Grubu’ndaki tüm takımlar 3 puana ulaştı.

Belçika, gruptaki son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Romanya ise son maçta Slovakya ile kozlarını paylaşacak.