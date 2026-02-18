Romanya’da Lucescu bilmecesi: Türkiye maçı öncesi belirsizlik

Romanya Milli Takımı’nda, Türkiye ile oynanacak kritik play-off karşılaşması öncesi Mircea Lucescu’nun durumu belirsizliğini koruyor.

Sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki teknik adamın tedavi için Brüksel’e gitmesi, milli takımın maçlara kiminle çıkacağı sorusunu gündeme getirdi.

Romanya basınında yer alan bilgilere göre Lucescu, Bükreş’te yapılan tanı ve önerilen tedavi programını yeterli bulmadı ve ikinci bir görüş almak üzere Brüksel’e gitti.

Bu gelişmenin ardından Lucescu’nun Mart ayındaki maçlarda takımın başında olup olamayacağı tartışılmaya başlandı.

“AİLESİ EVDE KALMASINI İSTİYOR”

Lucescu’nun yakın arkadaşı Giovanni Becali, deneyimli teknik adamın play-off maçlarında takımın başında olmayı arzuladığını söyledi. Becali, “Her şey doktorların kararına bağlı. Ailesi evde kalması yönünde baskı yapıyor olabilir ama Lucescu’nun durumu iyiye gidiyor. Dünya Kupası’na katılmak onun son hayali” ifadelerini kullandı.

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Răzvan Burleanu, Lucescu ile yeni bir görüşme yaptıklarını belirterek, “20 Şubat’a kadar kesin kararı vereceğiz. Her türlü senaryoya hazırız. En uygun koşullarda görev yapabilecek bir teknik direktörle ilerlemek istiyoruz” dedi.

HAGI TEKLİFİ REDDETTİ

Romanya basınında yer alan haberlere göre federasyon, olası bir ayrılık durumunda ilk olarak Gheorghe Hagi’ye teklif götürdü. Hagi’nin, bu kadar kısa sürede ve böylesine kritik bir maç öncesi görevi devralmak istemediği öğrenildi.

GEÇİCİ ÇÖZÜM: STOICHITA

Lucescu’nun takımın başında yer alma ihtimalinin düşmesi üzerine federasyonun, geçici çözüm olarak Mihai Stoichita ile anlaştığı belirtildi.

Stoichita’nın yardımcıları arasında Jerry Gane, Florin Constantinovic ve Leo Toader’in yer alacağı aktarıldı. Daha önce Panama, Ermenistan ve Kuveyt milli takımlarını çalıştıran Stoichita, 2017’den bu yana Romanya Futbol Federasyonu’nda görev yapıyor.

Türkiye ile oynanacak maç öncesi Lucescu’nun sağlık durumuna ilişkin kararın 20 Şubat’ta netleşmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar Romanya cephesindeki belirsizlik gündemde kalmaya devam edecek.