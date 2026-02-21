Romanya’da Mircea Lucescu belirsizliği sona erdi

Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili merak edilen kararı resmen duyurdu.

Federasyon, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören 80 yaşındaki teknik adamın, Türkiye ile oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya Milli Takımı’nın başında olacağını açıkladı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi’nden taburcu edildikten sonra ikinci görüş almak üzere Belçika’ya giden Lucescu’nun, burada iki ayrı sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Dün Romanya’ya dönen deneyimli teknik adamın, federasyon yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karar netleşti.

GÖREV YAPABİLECEK DURUMDA

Romanya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, kararın son tıbbi değerlendirmeler ile federasyon yönetimi ve teknik direktör arasında yapılan görüşmeler sonucunda alındığı ifade edildi.

Lucescu’nun, sağlık durumuna rağmen kendisini görev yapabilecek durumda hissettiği ve Türkiye ile oynanacak play-off maçı öncesinde takımı bırakmak istemediği kaydedildi.

"MUTLULUK DUYUYORUZ"

Federasyon Başkanı Razvan Burleanu, Lucescu ile yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, “2024 sonbaharında başladığımız yolun sonuna Sayın Lucescu ile birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz. Tecrübesi, böylesine önemli bir anda takım için vazgeçilmez bir değer. Romanya’nın 28 yıl sonra Dünya Kupası’na geri döneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu ise sürece dair değerlendirmesinde, odaklarının tamamen play-off maçları olduğunu vurguladı. Deneyimli teknik adam, “Bugünden itibaren önemli olan tek şey takımın play-off maçlarına hazırlanması. Yardımcılarımla ve oyuncularla sürekli iletişim halindeydik. Değerli ve yetenekli futbolculardan oluşan bir grubumuz var. Bu zorlu sürecin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum” dedi.

Romanya, 2026 Dünya Kupası’na katılabilmek için 26 Mart’ta deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak. Rumen ekip, bu maçı geçmesi halinde yine deplasmanda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.